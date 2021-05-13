لبنان

وزير السياحة بحث مع وفد من قطاع حفلات الأعراس في خطة العمل

Lebanon 24
13-05-2021 | 08:35
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زار وفد من قطاع الأعراس، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي مشرفية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، للبحث في واقع القطاع في ظل جائحة كورونا وأهمية انطلاق موسم الأعراس لصيف 2021.

ونوه الأسمر في بيان ب "العمل الدؤوب والجدي لإعادة تفعيل قطاع الأعراس، لأهميته من ضمن القطاعات السياحية كافة لكونه ينعكس إيجابا على أكثر من قطاع ويعود بالفائدة على الاقتصاد ككل".

وعرض الوفد بالإرقام والوقائع "العدد الكبيرالمتوقع لحفلات الزفاف، وما يعكس هذا الرقم من إيجابية على الوضع الاقتصادي والسياحي وخصوصا أن للمغترب والسائح الأجنبي دورا كبيرا في إنعاش القطاع".

وناقش الحاضرون خطة العمل الواضحة التي على أساسها سيتم فتح هذا القطاع وفق معايير محددة تمكنهم من مزاولة عملهم بشكل سليم في ظل جائحة كورونا. وأكدوا استعدادهم لتطبيق المعايير بحزم مع إمكانية معاقبة المخالفين بإنتظار الاجتماع النهائي مع لجنة كورونا لتأكيد تاريخ إنطلاق الموسم والاتفاق على المعايير النهائية.

بدوره أكد مشرفية أن "السياحة هي الركن والركيزة الأساسية لإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي"، وأطلع اللجنة على "مجموعة مشاريع ومبادرات لوزارة السياحة، على أمل أن تبصر النور في القريب". واستمع لشرح مفصل عن "أهمية إعلان لبنان وجهة سياحية للأعراس، لكونه بات الآن مقصدا لكل المغتربين والسواح العرب نظرا إلى خدمته الممتازة والأسعار التنافسية مقارنة مع البلدان المجاورة".

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