لبنان

في هذه المنطقة... تقفل الصيدليات ابوابها

Lebanon 24
13-05-2021 | 08:30
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تتراكم الازمات في مختلف المناطق اللبنانية، فبالاضافة الى ازمة البنزين التي تعم مختلف المدن والبلدات اللبنانية ما يحتم على المواطن الانتظار طويلا لملء خزان سيارته بكمية قليلة من البنزين، تشهد محافظة النبطية وضواحيها اقفالا شبه تام لمختلف الصيدليات التي تشكو من عدم تسليمها الادوية من قبل موزعي الشركات.
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