لبنان

وفد من التيار يزور القومي: لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

Lebanon 24
13-05-2021 | 09:35
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إستقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات في مركز الحزب، وفدا من "التيار الوطني الحر"، ضم نائبة رئيس "التيار" السيدة مي خريش ونائب بيروت أنطوان بانو، في حضور رئيس المكتب السياسي حسان صقر وعضو المكتب السياسي جودت بطرس، في زيارة تعارف وتهنئة للقيادة الحزبية الجديدة. كما قدم الوفد لبنات الورقة السياسية التي أعلنها التيار في 14 آذار الماضي.

وعرض المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان والمنطقة، وناقشوا "آليات دعم شعبنا لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، وضرورة البدء الفوري بالتدقيق الجنائي".

وتم الإتفاق على "استمرار التنسيق والعمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك".
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