أجواء الاحتفال بالفطر خجولة في النبطية بسبب الاقفال

التزمت النبطية ومنطقتها بالاقفال العام، وبدت أجواء الاحتفال بعيد الفطر السعيد خجولة فيها وفي معظم البلدات.وشهد الجامع الكبير في مدينة النبطية صلاة العيد، حيث أم إمام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المصلين، وحرص النادي الحسيني على تطبيق قواعد التباعد والالتزام بـ30 في المئة من الحضور، مع ضرورة ارتداء الكمامة. هذا ولم تشهد باقي القرى إقامة صلوات العيد، التزاما بتدابير الوقاية من كورونا.