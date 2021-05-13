سكاف: " سرقوا حتى فرحة العيد من ناسو"

غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "وما خلونا نتمنى، سرقوا حتى فرحة العيد من ناسو، وصارت أمنيات اللبناني بتوقف ع بواب رفع الدعم ومحطات البنزين والخوف من بكرا مع حكم أخدنا عالمجهول.ومع كل المستقبل المعتم.. بدنا نضل نحلم بلبنان الي رح ترجعلو أعيادو، ولا بد ما يوصل، عيد سعيد".