لبنان

سكاف: " سرقوا حتى فرحة العيد من ناسو"

Lebanon 24
13-05-2021 | 10:10
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غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "وما خلونا نتمنى، سرقوا حتى فرحة العيد من ناسو، وصارت أمنيات اللبناني بتوقف ع بواب رفع الدعم ومحطات البنزين والخوف من بكرا مع حكم أخدنا عالمجهول.
ومع كل المستقبل المعتم.. بدنا نضل نحلم بلبنان الي رح ترجعلو أعيادو، ولا بد ما يوصل، عيد سعيد".
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