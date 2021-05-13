افتتاح المقر الجديد لمؤسسة الحريري في صيدا

افتتحت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة مقرها الجديد في صيدا في الطابق الرابع من بناية "غولدن تاور " في شارع حسام الدين الحريري ، بعد انتقال فريق عمل المؤسسة في المدينة اليه.وجرى افتتاح المقر الجديد برعاية وحضور رئيسة المؤسسة النائب بهية الحريري التي تفقدته بحضور مستشارها لشؤون صيدا والجوار ومسؤول المكتب الأستاذ امين الحريري والسيد عبد اللطيف الترياقي وفريق العمل.وجالت الحريري برفقتهم على ارجاء المقر متمنية لهم التوفيق، واعتبرت ان افتتاحه يشكل استمرارا لمسيرة المؤسسة التي انطلقت من صيدا قبل أربعة عقود في خدمة الانسان والمجتمع والتنمية في المدينة وفي نفس الوقت بداية لإنطلاقة جديدة نسعى لأن تساهم في تلبية الاحتياجات المستجدة التي تفرضها تحديات المرحلة.