نجم: فيلكن العيد محطة سلام ورجاء

غرّدت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر التويتر: " عيد فطر سعيد أعاده الله علينا بالبركات بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا المقهور. فليكن العيد محطة سلام وأمل ورجاء ورجاء لمستقبل أفضل. كل عام وأنتم بخير.