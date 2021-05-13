لبنان

نجم: فيلكن العيد محطة سلام ورجاء

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:52
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غرّدت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر التويتر: " عيد فطر سعيد أعاده الله علينا بالبركات بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا المقهور. فليكن العيد محطة سلام وأمل ورجاء ورجاء لمستقبل أفضل. كل عام وأنتم بخير.
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