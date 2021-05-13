لبنان

خطب العيد في إقليم الخروب...هذا ما تحدثت عنه

Lebanon 24
13-05-2021 | 12:34
A-
A+
Doc-P-822619-637565313912441444.jpg
Doc-P-822619-637565313912441444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت منطقة إقليم الخروب، صباح اليوم، بعيد الفطر السعيد، لكن مظاهر العيد غابت بشكل كامل، واقتصرت على تبادل التهاني بين المصلين الذين، توافدوا منذ الصباح الباكر الى معظم مساجد الاقليم، لآداء صلاة العيد، والتي أقيمت في معظم مساجد الاقليم. وتركزت خطب العيد على "وحشية العدوان الاسرائيلي على الشعب الأعزل في القدس والمسجد الأقصى وغزة والضفة"، وأكدت "حتمية الانتصار على اسرائيل انطلاقا من الوعد الإلهي".

وندد المشايخ ب "الصمت الدولي لإرتكابات وجرائم اسرائيل بحق الشباب والاطفال والنساء"، وأكدت الكلمات أن "ما يجري هو جهاد في سبيل الله، من خلال الدفاع عن المقدسات وأولى القبلتين، ومسرى رسول الله الى السماء".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2021-05-13
14:26 | 2021-05-13
13:52 | 2021-05-13
13:30 | 2021-05-13
13:07 | 2021-05-13
12:42 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website