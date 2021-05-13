خطب العيد في إقليم الخروب...هذا ما تحدثت عنه

احتفلت منطقة إقليم الخروب، صباح اليوم، بعيد الفطر السعيد، لكن مظاهر العيد غابت بشكل كامل، واقتصرت على تبادل التهاني بين المصلين الذين، توافدوا منذ الصباح الباكر الى معظم مساجد الاقليم، لآداء صلاة العيد، والتي أقيمت في معظم مساجد الاقليم. وتركزت خطب العيد على "وحشية العدوان الاسرائيلي على الشعب الأعزل في القدس والمسجد الأقصى وغزة والضفة"، وأكدت "حتمية الانتصار على اسرائيل انطلاقا من الوعد الإلهي".وندد المشايخ ب "الصمت الدولي لإرتكابات وجرائم اسرائيل بحق الشباب والاطفال والنساء"، وأكدت الكلمات أن "ما يجري هو جهاد في سبيل الله، من خلال الدفاع عن المقدسات وأولى القبلتين، ومسرى رسول الله الى السماء".