كأس القربان يختفي في دير مار رومانوس في جبولة...ماذا حصل؟

أقدم مجهولون على الدخول إلى دير مار رومانوس في بلدة جبولة بالبقاع الشمالي بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا محولات للكهرباء وكأس القربان، كما سرقوا مضخات لسحب المياه من الآبار، وفروا إلى جهة مجهولة. وحضرت عناصر الأدلة الجنائية ورفعت البصمات عن المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادث.