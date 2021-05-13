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لبنان
في الضنية...فقد وعيه وهو يقود سيارته...وهذه البقية
Lebanon 24
13-05-2021
|
20:07
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أصيب شخص في حادثي سير في الضنية. وفي التفاصيل أن شخصًا تعرض لوعكة صحية أفقدته الوعي، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته رباعية الدفع التي اصطدمت بحائط في محلة السقي ببلدة سير، مما أدى إلى إصابته بجروح. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
توازيًا، وعلى الطريق العام في بلدة مراح السراج، أصيب طفل في رأسه ورضوض في أنحاء متفرقة من جسمه، بعدما صدمته سيارة. وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه، ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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