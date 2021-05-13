لبنان

رغم منع الخروج إلى الشوارع...كيف كانت الحياة في طرابلس؟

Lebanon 24
13-05-2021 | 19:30
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رغم للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث والذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارًا من الساعة 5.00 من فجر أول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة يومين إلا أن الحركة عادية في مدينة طرابلس حيث يشهد عدد من المقاهي في منطقة الضم والفرز حياة عادية واكتظاظًا لروادها، أما في مدينة الميناء زحمة سير خانقة عند مدخلها لجهة ساحة الشراع وعلى طول الكورنيش البحري والملفت للنظر أنه ورغم أزمة الوقود التي يصعب على المواطن جلبها وانتظاره لساعات أمام المحطات نرى السيارات بأعداد كثيفة في شوارع مدينة طرابلس بأول أيام عيد الفطر.
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