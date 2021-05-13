ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟

أفادت مصادر أمنية أن أربعة صواريخ على الأقل تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية من منطقة المعلية قرب القليلة باتجاه شمال فلسطين مستهدفة مستوطنتي شلومي ونهاريا.

وفي حين أشارت معلومات إلى أنه "تم إلقاء القبض على المنفذين من قبل الأجهزة الأمنية"، أكدت مصادر لـ"الجديد" أن " الجيش وخلافاً لكل المعلومات المتداولة لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان لكنه يتابع الوضع بدقة".

توازيًا، لفتت مصادر إلى أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ليست من منصات تابعة لحزب الله.

في السياق، لفت مصدر أمني لموقع mtv إلى أن "المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ الفصائل الفلسطينيّة وراء إطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين".

وقد سمع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا في القطاع الغربي للحدود مع لبنان وفق ما أفادت "الجزيرة"، في حين قال الجيش الاسرائيلي إن موضوع إطلاق صواريخ من لبنان قيد الفحص.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن "صواريخ غراد أطلقت من جنوب لبنان ولا إصابات".

وبعد الضربات الصاروخية، بدأت طائرات إسرائيلية تحلق فوق جنوب لبنان.