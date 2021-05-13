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لبنان
الفواتير المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان...هذا ما أوضحته رئاسة الجمهورية
Lebanon 24
13-05-2021
|
21:52
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
"بثت محطة " ام تي في " في نشرتها مساء اليوم تقريرًا عن الإدارات والمؤسسات الرسمية التي لم تسدد الفواتير المستحقة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، وأن من بين هذه الإدارات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
يهم مكتب الإعلام أن يؤكد أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم بانتظام تنظيم الحوالات المالية اللازمة لتسديد الفواتير التي ترد اليها وفق الاعتمادات المتوافرة لديها وتحيلها الى وزارة المالية. وآخر فواتير متراكمة وردت إليها من مؤسسة كهرباء لبنان كانت مع انتهاء سنة 2020 ويبلغ مجموعها 400 مليون ليرة لبنانية ، وقد بادرت المديرية العامة إلى تدوير الاعتمادات اللازمة لدفع هذه الفواتير المتراكمة بسبب انتهاء السنة المالية ، وهي حاليا بانتظار تنفيذ عملية التدوير في وزارة المالية لتسديد القيمة المطلوبة.
علمًا انه منذ مطلع السنة الحالية لم ترد الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أي فاتورة من مؤسسة كهرباء لبنان".
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