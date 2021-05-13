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لبنان
أبو فاعور: لتكن وفاة نورا حاطوم فرصة لتطبيق معايير السلامة وحماية المواطنين
Lebanon 24
13-05-2021
|
14:56
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قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور "إن لبنان باسره حزن لوفاة زهرة راشيا نورا حاطوم، التعزية لوالديها واخيها وعائلتها الذين اظهروا ايمانا وشجاعة رغم المصاب الجلل. والشكر لكل الذين عملوا وجهدوا في اصعب الظروف على البحث عنها بدءا من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس الاركان اللواء امين العرم، ومسؤولي الدفاع المدني وفي مقدمتهم العميد ريمون خطار، وفوج مغاوير البحر قيادة وعناصر، كما باقي وحدات الجيش وفرق الانقاذ والجمعيات المتطوعة التي تقاطرت من عكار الى الهرمل".
وأضاف أبو فاعور، في بيان: "الشكر الكبير ايضا لابناء منطقة جبيل بما اظهروه من نخوة ومحبة وفي مقدمتهم ابناء فرات وجنة مختارين ومواطنين ومسعفين الذين واكبوا وعاونوا ابناء منطقة راشيا في بحثهم وكأن نورا ابنتهم، كما الشكر للصديق الدكتور فارس سعيد وفريق عمله على نخوتهم ومساعدتهم".
وتابع: "هي فرصة لكي ادعو الجهات المختصة الى تطبيق معايير السلامة وحماية المواطنين في محاذاة النهر بما لذلك من مخاطر على المواطنين، كما انها فرصة للتذكير بضرورة تعزيز جهاز الدفاع المدني وانصاف عناصره كما دعم الجيش اللبناني وتعزيز اوضاع عناصره بحيث يبقى حجر الاساس في حماية لبنان واللبنانيين."
المصدر: الوكالة الوطنية
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