بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة... ماذا أعلن المتحدث باسم اليونيفيل؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي عن إطلاق صواريخ من لبنان أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد".