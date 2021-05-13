إصابة شخصين إثر إشكال في الميناء طرابلس

وقع إشكال مساء اليوم في مدينة الميناء - الكورنيش البحري حيث تطور لاحقاً إلى إطلاق نار أصيب على إثره شخصان وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقًأ بالحادثة.وأفادت المعلومات أن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة.