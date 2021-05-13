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لبنان
رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف...توقيف شخصين في جبل محسن
Lebanon 24
13-05-2021
|
16:55
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أوقفت دورية من الجيش ومديرية المخابرات في منطقة جبل محسن - طرابلس شخصين وهما "ع.ع" و "م.ش" للعثور بحوزتهما على رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف.
وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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