لبنان

رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف...توقيف شخصين في جبل محسن

Lebanon 24
13-05-2021 | 16:55
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أوقفت دورية من الجيش ومديرية المخابرات في منطقة جبل محسن - طرابلس شخصين وهما "ع.ع" و "م.ش" للعثور بحوزتهما على رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف.

وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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