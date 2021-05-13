رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف...توقيف شخصين في جبل محسن

أوقفت دورية من الجيش ومديرية المخابرات في منطقة جبل محسن - طرابلس شخصين وهما "ع.ع" و "م.ش" للعثور بحوزتهما على رمانة يدوية وكمية من حشيشة الكيف.وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.