لبنان

عون ليس في وارد إرسال موفد الى باريس

Lebanon 24
13-05-2021 | 17:00
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اعتبرت مصادر "المستقبل" ان "المشكلة لدى الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الحر" النائب جبران باسيل وان أوساط بعبدا تحاول دائما التعمية على الحقيقة، انهما يصران على الثلث المعطل في مجلس الوزراء، بأشكال متنوعة"، وان عون وباسيل مصرّان على تسمية كل الوزراء المسيحيين، حصولا على الثلث المعطل".

وأكدت هذه المصادر على استبعادها لخيار اعتذار الرئيس المكلف، في ضوء الدعم الأكثري الذي لايزال يحظى به.

وأوضح مصدر رسمي لـ "الأنباء" ان "رئيس الجمهورية عون ليس في وارد ارسال موفد الى باريس لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت".
المصدر: الانباء الكويتية
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