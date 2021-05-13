لبنان

الجيش: العثور على ثلاثة صواريخ في محيط مخيم الرشيدية

Lebanon 24
13-05-2021 | 17:18
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أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أن "وحدات الجيش عثرت على ثلاثة صواريخ في محيط مخيم الرشيدية في منطقة صور".
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