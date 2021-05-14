لبنان

موقف لافت للمفتي دريان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-822745-637565757474398867.jpeg
Doc-P-822745-637565757474398867.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقف المراقبون عند تحذير مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في خطبة عيد الفطر، "من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع" ورأوا في هذا الموقف ، امام رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رسالة قاسية الى اهل السلطة بان الامور الاجتماعية بلغت حدها الاقصى ويجب الاسراع في ايجاد الحلول السياسية قبل الانفجار الكبير.

 

وقالت مصادر دار الفتوى "ان المفتي دريان الذي يتابع  يوميا وعن كثب ما تقوم به المؤسسات الانسانية لاعانة الناس في هذه الظروف الصعبة، قرر التركيز في خطبة العيد على القضايا الاجتماعية التي تشكل الهمّ الاكبر للبنانيين".

 

وما جاء في خطبة دريان: "كل هذه الأعمال السيئة، لن ينساها لهم الشعب، الذي انكشفت أمامه نزعات السياسيين، الذين انهمكوا لأعوام وإلى الآن، في الاعتناء بمصالحهم على حساب الناس، وحساب استقرار لبنان وسمعته بين دول العالم".

 

كما توجه بالعتب "إلى أولئك الذين ائتمنهم الشعب على أمواله وودائعه، فخانوا الأمانة، وانصرفوا إلى التربح، فشاركوا بقوةٍ السياسيين في تدمير قطاع لبناني عريق شهد له اللبنانيون والعرب والعالم في زمن الأسلاف، حين كان لبنان هو مصرف العرب ومستشفاهم وجامعاتهم ومدارسهم".

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2021-05-14
03:08 | 2021-05-14
03:00 | 2021-05-14
02:45 | 2021-05-14
02:35 | 2021-05-14
02:30 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website