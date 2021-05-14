موقف لافت للمفتي دريان

توقف المراقبون عند تحذير مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في خطبة عيد الفطر، "من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع" ورأوا في هذا الموقف ، امام رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رسالة قاسية الى اهل السلطة بان الامور الاجتماعية بلغت حدها الاقصى ويجب الاسراع في ايجاد الحلول السياسية قبل الانفجار الكبير.

وقالت مصادر دار الفتوى "ان المفتي دريان الذي يتابع يوميا وعن كثب ما تقوم به المؤسسات الانسانية لاعانة الناس في هذه الظروف الصعبة، قرر التركيز في خطبة العيد على القضايا الاجتماعية التي تشكل الهمّ الاكبر للبنانيين".

وما جاء في خطبة دريان: "كل هذه الأعمال السيئة، لن ينساها لهم الشعب، الذي انكشفت أمامه نزعات السياسيين، الذين انهمكوا لأعوام وإلى الآن، في الاعتناء بمصالحهم على حساب الناس، وحساب استقرار لبنان وسمعته بين دول العالم".

كما توجه بالعتب "إلى أولئك الذين ائتمنهم الشعب على أمواله وودائعه، فخانوا الأمانة، وانصرفوا إلى التربح، فشاركوا بقوةٍ السياسيين في تدمير قطاع لبناني عريق شهد له اللبنانيون والعرب والعالم في زمن الأسلاف، حين كان لبنان هو مصرف العرب ومستشفاهم وجامعاتهم ومدارسهم".