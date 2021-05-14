لبنان

ماذا يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2021 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة "ان تواصلا جديا حصل في الايام الماضية بين قيادتي  "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من اجل  مناقشة التوجه نحو المطالبة بحكومة سياسية او حكومة مطعمة بسياسيين".

 

واعتبرت المصادر "ان هذا التواصل جاء في ظل تراجع الضغط الفرنسي على القوى السياسية اللبنانية في ما يتعلق  بتشكيل حكومة اختصاصيين".

 

وفي سياق متصل افيد "ان اتصالات ذات طابع ديبلوماسي تكثفت في الساعات الاخيرة على خط حارة حريك في اطار متابعة التطورات الحاصلة في قطاع غزة خصوصا ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان قد رفع السقف في خطابه الاخير".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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