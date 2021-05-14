تطمينات للمجتمع المدني: الرسالة الحاسمة وصلت

تفيد مصادر مطلعة انه، "بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للبنان واجتماعه بمجموعات الحراك الشعبي، حصل تواصل بعيد عن الاعلام بين ممثلين لدولة بارزة وبعض المجموعات من المجتمع المدني".

وقالت المصادر "ان التواصل انحصر في مسألة واحدة، هي الانتخابات النيابية المقبلة، فاكد ممثلو هذه الدولة ثوابت اساسية عدة ابرزها طمأنة المجتمع المدني بان لا احد من اصدقاء لبنان سيقبل بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وان على مجموعات الحراك الشعبي التصرف على اساس ان الانتخابات قائمة في موعدها المحدد ولن يؤدي شيء الى تأجيلها".

واكد ممثلو هذه الدولة "ضرورة ان يحضّر المجتمع المدني نفسه لوجستيا وتنظيميا واعلاميا لمواجهة اي محاولة لتأجيل الانتخابات، حتى لو ادى الامر الى تظاهرات واحتجاجات واسعة"، وطالبوا "بتوحيد جهود مختلف مجموعات الحراك المدني او اقله تكتّله ضمن مجموعات منظمة تنسق انتخابيا في ما بينها، والعمل على التواصل بين التكتلات التي سيتم انشاؤها تدريجيا، لان تحقيق النتيجة المطلوبة في الانتخابات سيكون مرتبطاً بالدرجة الاولى بالتنسيق والتعاون بين المجموعات الشعبية كافة.