إسقاط تكليف الحريري "في الشارع"!

تتحدّث أوساط سياسية قريبة من أجواء رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" عن إمكانية اللجوء إلى الشارع للضغط على الرئيس المكلّف سعد الحريري لدفعه إلى الاعتذار عن التكليف، في تكرار لمشهدية "إسقاطه" في الشارع في "ثورة 17 تشرين الأول" 2019.