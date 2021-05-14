لبنان

أخبار سارّة من مستشفى الحريري.. إغلاق أحد أقسام العناية

Lebanon 24
14-05-2021 | 15:29
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أعلن مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، الدكتور فراس أبيض، إغلاق أحد أقسام العناية المركزة في المستشفى نتيجة انخفاض حالات "كورونا" في لبنان. 

وكتب أبيض في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أخبار سارة في العيد. اليوم تغلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في لبنان. دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى. لمن لم يتلقى اللقاح بعد، ارتداء الكمامة والاقتصار على تجمعات صغيرة في الهواء الطلق اقلّ خطراً للعدوى".

وأرفق تغريدته بهاشتاغ "#خلوها_فاضية". 

أخبار سارة في العيد. اليوم تغلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في 🇱🇧. دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى. لمن لم يتلقى اللقاح بعد، ارتداء الكمامة والاقتصار على تجمعات صغيرة في الهواء الطلق اقل خطرا للعدوى.#خلوها_فاضية pic.twitter.com/lz5umXCPxy

 

 

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