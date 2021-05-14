لبنان

أدهم حاطوم لشقيقته الراحلة "نورا": "بحبك قد ما ضحكتك بتاخذ العقل"!

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:53
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نعى الشاب أدهم حاطوم شقيقته "نورا" التي قضت إثر سقوطها في مجرى نهر إبراهيم - بمنطقة وادي جنة، حيث أعلن عن العثور على جثّتها بعد 4 أيام من البحث المتواصل. 

ونشر حاطوم عبر صفحته على "فيسبوك" صورة تجمعه بشقيقته وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: "نورا حبيبة قلبي وروحي،

من أول نهار الناس عم تدعيلك والشباب انتخوا لحتّى يساعدونا من كل قلب ورب والكل كان كل الوقت عم يتطمّن ويتأكد اذا بحاجة لمساعدة واذا عرفنا شي جديد، والجهات الأمنية المعنية اشتغلوا بكل اصرار جهوزية و تقنية. أنا وأهلي ممتنّين وعم ندعي لكل الشباب والصبايا، الله يوفقكم ويعطيكم ألف عافية على غيرتكم وحرصكم على نورا، لي هي أخت وبنت كل حدا فيكم.

محبة الناس ودعواتهم وصلاتهم  اتصالاتهم للاطمئنان كانوا بلسم لَقلقْنا وخوفنا كل الوقت؛ واليوم من وقت ما عرفنا بالخبر والناس تزّفك بالورد والرز من جنّة لراشيا، زفّوكِ لي بيعرفوكِ ولي ما بيعرفوكِ حبيبي، يمكن ضحكتك ووجّك الحلو خلوكِ تفوتِ على قلوب الكل، يا قلبي انت حبيبتي، بحبك على قد الصلاة والدعوات لي من كل لبنان، على قد ما ضحكتك بتاخذ العقل وبتخلّي الشخص يبتسم من قلبه، على قد ما انتِ حلوة، يا قمر الحلوين، يا قمري انت بحبك يا ملاكي، يا حبي الباقي للأبد".


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