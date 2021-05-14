لبنان

الخطيب في خطبة العيد: لتسوية سياسية تمهّد الطريق لحكومة وطنية إنقاذية

Lebanon 24
14-05-2021 | 02:07
A-
A+
Doc-P-822767-637565807278862425.jpg
Doc-P-822767-637565807278862425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنّ "الدولة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتركتهم لمصيرهم"، داعياً "القوى السياسية للوصول بأسرع وقت إلى تسوية سياسية تمهد الطريق لتشكيل حكومة وطنية إنقاذية تلتزم الاصلاح".  

واعتبر الخطيب في خطبة عيد الفطر من مقر المجلس الشيعي الأعلى أنّ "لبنان ضحية طبقة سياسية فاسدة كان همها وما يزال تكديس الثروات على حساب افقار المواطنين ونهب خزينة الدولة حتى وصلنا إلى اسوأ مرحلة يعيشها اللبناني من البؤس والفقر والجوع".

وأضاف: "إن الفاسد والمرتشي والسارق للمال العام والمحتكر والمستغل والخائن للمسؤولية هم المجرمون الذين خربوا البلد وقدموا خدمة كبيرة للعدو الصهيوني وحققوا له ما يصبو اليه بالانتقام من اللبنانيين على خيباته المتراكمة بغية اخضاعهم للاملاءات والضغوط الاستعمارية التي تقف خلفها إسرائيل ومن يتحالف معها".

وتابع: "ورغم كلّ ذلك فإنّ هذا لا يعفي القوى السياسية من الوصول بأسرع وقت إلى تسوية سياسية تمهد الطريق لتشكيل حكومة وطنية إنقاذية تلتزم الاصلاح كممر إلزامي لاستعادة المال العام المنهوب ودعم النقد الوطني وتوفير مقومات العيش الكريم لكل اللبنانيين دون أن يرتهنوا لزعيم او فئة".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2021-05-14
03:08 | 2021-05-14
03:00 | 2021-05-14
02:45 | 2021-05-14
02:35 | 2021-05-14
02:30 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website