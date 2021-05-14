الخطيب في خطبة العيد: لتسوية سياسية تمهّد الطريق لحكومة وطنية إنقاذية

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنّ "الدولة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتركتهم لمصيرهم"، داعياً "القوى السياسية للوصول بأسرع وقت إلى تسوية سياسية تمهد الطريق لتشكيل حكومة وطنية إنقاذية تلتزم الاصلاح".

واعتبر الخطيب في خطبة عيد الفطر من مقر المجلس الشيعي الأعلى أنّ "لبنان ضحية طبقة سياسية فاسدة كان همها وما يزال تكديس الثروات على حساب افقار المواطنين ونهب خزينة الدولة حتى وصلنا إلى اسوأ مرحلة يعيشها اللبناني من البؤس والفقر والجوع".

وأضاف: "إن الفاسد والمرتشي والسارق للمال العام والمحتكر والمستغل والخائن للمسؤولية هم المجرمون الذين خربوا البلد وقدموا خدمة كبيرة للعدو الصهيوني وحققوا له ما يصبو اليه بالانتقام من اللبنانيين على خيباته المتراكمة بغية اخضاعهم للاملاءات والضغوط الاستعمارية التي تقف خلفها إسرائيل ومن يتحالف معها".

وتابع: "ورغم كلّ ذلك فإنّ هذا لا يعفي القوى السياسية من الوصول بأسرع وقت إلى تسوية سياسية تمهد الطريق لتشكيل حكومة وطنية إنقاذية تلتزم الاصلاح كممر إلزامي لاستعادة المال العام المنهوب ودعم النقد الوطني وتوفير مقومات العيش الكريم لكل اللبنانيين دون أن يرتهنوا لزعيم او فئة".