لبنان

استغلّ انشغاله بإصلاح سيّارته.. وسرق حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالي كبير! (صورة)

Lebanon 24
14-05-2021 | 03:41
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 7-5-2021، ادّعى لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، المواطن: - م. ف. (من مواليد عام 1978) ضدّ مجهول، بجرم سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ /60/ مليون ليرة لبنانية، ودفاتر شيكات مصرفية، وجهاز حاسوب محمول، وذلك بعد أن وضعها أرضاً بالقرب من مكان إصلاح سيّارته، في المحلّة.

 

على الفور باشرت الفصيلة المذكورة بالتحقيقات. ومن خلال التحريّات والمتابعة، تمكّنت عناصرها من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

- م. م. (من مواليد عام 1993، لبناني)

 

بالتحقيق معه، اعترف بالاستيلاء على الحاسوب المحمول فقط. وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة الاستيلاء على الحقيبة بكامل محتوياتها، وأنه خبّأ المبلغ المالي المسروق في داخل صندوق سيارة شقيقته، وأحرق باقي المستندات.

 

أعيد المبلغ المالي وجهاز الحاسوب إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته".

 

 

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