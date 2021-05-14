لبنان

وديع عقل: لم أجد "ادعاءً" واحداً.. و"النيابة العامّة" تردّ: "السبب بسيط جداً"!

Lebanon 24
14-05-2021 | 11:17
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غرّد عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، المحامي وديع عقل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "منذ 11 آذار يقوم الحساب العائد لمدعي عام التمييز غسان عويدات "@ProsecutorGenLB" ببث أخبار".

وأضاف: "بعد مراجعة الحساب لم أجد "إدعاءً" واحداً على فاسد! لا إدعاء واحد! علماً أن النيابة العامة التمييزية هي المسؤولة عن حماية حقوق الناس!".

وختم: "سكوت رئيس التفتيش القضائي بركان سعد عن التقصير غير مبرر".

وأتى الرّد مباشرة من الحساب نفسه على عقل، فأوضح الحساب أنّ "السبب بسيط جداًويمكن لغير ممتهني العمل القانوني مراجعة المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن النائب العام التمييزي لا يملك حق الادعاء بصورة مباشرة. فبعد انتهاء التحقيقات يقوم إما بحفظ الملف وإما بإحالة الاوراق على النيابة العامة المختصة لإجراء المتقضى".


 

 
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