لبنان

بمحاذاة الهرمل.. قصف إسرائيلي في الداخل السوري لآلية تهريب!

Lebanon 24
14-05-2021 | 11:27
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قصف آلية معدّة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل الأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: lbc
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