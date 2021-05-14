بمحاذاة الهرمل.. قصف إسرائيلي في الداخل السوري لآلية تهريب!

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قصف آلية معدّة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل الأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.