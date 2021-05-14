لبنان

جنبلاط عرض مع سفيرة فرنسا التطورات

Lebanon 24
14-05-2021 | 05:11
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفيرة فرنسا آن غريو، في حضور النائب السابق مروان حمادة، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.

واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة العشاء.
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