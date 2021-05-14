جنبلاط عرض مع سفيرة فرنسا التطورات

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفيرة فرنسا آن غريو، في حضور النائب السابق مروان حمادة، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.



واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة العشاء.