24
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفجير ذخائر في الناقورة... هذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
14-05-2021
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" أنه "بتاريخ اليوم تفجر وحدات الجيش ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 12,00 والساعة 12,30 في منطقة الناقورة".
مواضيع ذات صلة
الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة
Lebanon 24
الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة
14/05/2021 16:17:07
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
Lebanon 24
الجيش: خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
14/05/2021 16:17:07
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة
14/05/2021 16:17:07
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش عن الاجتماع الثلاثي في الناقورة: تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وادانة الانتهاكات
Lebanon 24
الجيش عن الاجتماع الثلاثي في الناقورة: تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وادانة الانتهاكات
14/05/2021 16:17:07
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
تفجير
الناقورة
تابع
الأكثر قراءة
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
13/05/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
15:11 | 2021-05-13
13/05/2021 03:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى ارتفاع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار إلى ارتفاع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:00 | 2021-05-14
14/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "صيرفة" بريئة من دولار الـ 10 الآف: نجاحها متوقف على أمر واحد
Lebanon 24
منصّة "صيرفة" بريئة من دولار الـ 10 الآف: نجاحها متوقف على أمر واحد
04:00 | 2021-05-14
14/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم ويمنى معا
Lebanon 24
نديم ويمنى معا
02:35 | 2021-05-14
14/05/2021 02:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-05-14
مسيرات في عين الحلوة ووادي الزينة دعما للقدس وغزة
08:59 | 2021-05-14
عند نقطة الوزاني... شباب يخترقون الشريط الحدودي (فيديو)
08:51 | 2021-05-14
"الاجرام بحق الفلسطينيين غير مقبول".. العبسي: الصمت الدولي يثير الريبة
08:33 | 2021-05-14
لا تجاوز للشريط الحدودي (فيديو)
08:26 | 2021-05-14
التجمع الطبي طالب بمجانية الـ"PCR"
08:08 | 2021-05-14
هادي اختفى منذ 14 نيسان الماضي في مجرى نهر الجوز.. ونداء من عائلته: ساعدونا
فيديو
آلاف الأردنيين على الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
آلاف الأردنيين على الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة.. ماذا يجري؟ (فيديو)
08:30 | 2021-05-14
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهوس بالطعام".. مغامر يطهو البيتزا وسط الحمم البركانية (صور)
Lebanon 24
"الهوس بالطعام".. مغامر يطهو البيتزا وسط الحمم البركانية (صور)
08:00 | 2021-05-14
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج تلفزيوني يتحول إلى حلبة مصارعة.. تضارب ولكمات بين نائبين! (فيديو)
Lebanon 24
برنامج تلفزيوني يتحول إلى حلبة مصارعة.. تضارب ولكمات بين نائبين! (فيديو)
07:00 | 2021-05-14
14/05/2021 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact