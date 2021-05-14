لبنان

تفجير ذخائر في الناقورة... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
14-05-2021 | 05:22
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" أنه "بتاريخ اليوم تفجر وحدات الجيش ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 12,00 والساعة 12,30 في منطقة الناقورة".
 
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الجيش

تفجير

الناقورة

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