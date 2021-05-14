لبنان

عقيص عن مشهد الازدحام أمام محطات الوقود في زحلة: كارثة

Lebanon 24
14-05-2021 | 06:08
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في بيان، أن "إذلال أهالي زحلة في سبيل حصولهم على بضع ليترات من مادة البنزين من المحطات بلغ حدا لم يعد من الممكن السكوت عنه. المشهد هذا الصباح كارثي بكل معنى الكلمة في أحياء المدينة".

وقال: "سألتقي في الساعات المقبلة النقيب جورج البركس لبحث الحلول المتوافرة. يبدو أن جميع السلطات المعنية عاجزة عن وقف التهريب وضبط التوزيع، واللبناني متروك لقدره من قبل سلطاته. لن أعدم وسيلة لتخفيف بشاعة هذا المشهد، وإن كنت لا أملك الحلول ولا السيطرة عليها، ولكنني سأسعى كما دائما للوقوف إلى جانب الزحليين في معاناتهم المتعددة الأوجه".
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