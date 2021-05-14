إجراءات جديدة تتعلق بالمقاهي في جبيل... ما هي؟

أعلنت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان، أنها "اتخذت إجراءات جديدة تتعلق بمقاهي المدينة، التي ستفتح أبوابها غدا لغاية 12,30 ليلا، تطبيقا للبيان الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايا الكبيرة بتاريخ 11/5/2021.
- منع تقديم الكحول للقاصرين.
- منع منعا باتا تقديم الأراجيل في المقاهي (لا في الأماكن الداخلية ولا في الهواء الطلق).
- تحديد الأسعار بطريقة مدروسة بالليرة اللبنانية بما يتناسب مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علينا جميعا.
- توحيد الأسعار في المقاهي كافة، بناء على اتفاق يجري بين أصحابها ومن دون أي استثناء.
- توظيف العمال في المقاهي من الجنسية اللبنانية.