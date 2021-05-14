علي درويش: لا صحة للحديث عن تكليف ميقاتي

أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أن الرئيس نجيب ميقاتي يدعم الرئيس المكلف سعد الحريري بالتكليف والتأليف، موضحا أن اي كلام عن تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة غبر دقيق وهو يفكر وطنيا ويعتبر أن في المرحلة الحالية الحريري هو الانسب.واعتبر، في حديث للـ”LBCI” أن المشكلة الاساسية اليوم تكمن في عملية تشكيل الحكومة وليس بالتأليف، مشيرا إلى أن لميقاتي مواقف ثابتة وهو لم يطرح نفسه كرئيس مكلف.وقال درويش: “لا يمكننا إعطاء رأينا في موضوع اعتذار الحريري عن التأليف لكن الحكومة القادمة هي من أخطر الحكومات لأن الكثير من الاستحقاقات مُنتظرة منها”، متوقعا مبادرة ايجابية بعد العيد.من جهة أخرى، رأى عضو كتلة الوسط المستقل أن إقرار البطاقة التمويلية بحاجة إلى رؤية محددة وموحدة كما وتحديد بشكل واضح من هي العائلات التي يجب أن تستفيد من المساعدات والبطاقة التويلية، كاشفا أن حتى الآن لم يُتخذ أي قرار واضح وموحد.