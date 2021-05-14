نديم الجميل: القضية الاولى اليوم هي القضية اللبنانية فقط لا غير

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر": "‏لبنان ليس قاعدة عسكرية ولا منصة صواريخ لفصائل فلسطينية او لميليشيا ايرانية. على الدولة والاجهزة الامنية التصرف سريعا والضرب بيد من حديد، فلبنان اليوم بغنى عن تكرار تجربة الستينيات. القضية الاولى اليوم هي القضية اللبنانية فقط لا غير".