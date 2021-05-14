الحاج حسن: الهبة الفلسطينية عرت زيف المطبعين العرب وادعاءاتهم

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن "الهبة الفلسطينية عرت زيف المطبعين العرب وادعاءاتهم الكاذبة تجاه القضية الفلسطينية".



وخلال لقاء جماهيري تضامني مع الشعب الفلسطيني في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، دعا الحاج حسن "المطبعين العرب مع كيان العدو الى تغيير حساباتهم لأن وجه المنطقه يتغير"، موجها التحية الى "عنفوان الشعب الفلسطيني وانتفاضته الشعبية وصمود أهل غزة وإصرارهم على إسقاط جبروت الاحتلال، والى كل من ساهم في دعم المقاومة الفلسطينية في التسليح والتجنيد والتدريب وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمام السيد علي الخامنئي إلى جانب القادة الجهاديين الشهيد قاسم سليماني والشهيد الحاج عماد مغنية والشهيد مصطفى بدر الدين، إذ تأتي هذه الانتفاضة كرد على كل مشاريع التسويات والتي سقطت جميعها في فلسطين".