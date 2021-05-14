لبنان

هجوم ناري لنائب "الجمهورية القوية" على هؤلاء.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-05-2021 | 07:48
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أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف الى أن "مَن صَوّت لفاسد فهو فاسد. ومَن اعطى صوته لظالم فهو ظالم. ومن صَوّت لشخص أو حزب تابع للخارج فهو عميل. ومن باع صوته بداعي الفقر فهو رخيص أو فقير العقل".

وأضاف عبر "تويتر": الإذلال على محطّات البنزين خاصّة في زحلة والبقاع، وجميع المشاكل التي يواجهها المواطن يوميا أسبابها عديدة، لذا نعود ونُكرّر انّ حلّها في مكان واحد فقط: صَوّت بضمير ووطنية في الإنتخابات النيابية".

وتابع، "من ذلّ نفسه يوما ووضع تسعيرة لصوته الإنتخابي، سيجد من يذلّه يوميا ويسعّر له كرامته بأرخص الأسعار".
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