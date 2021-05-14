مسيرة في بعلبك دعما لفلسطين والقدس

شهدت مدينة بعلبك مسيرة تأييد لفلسطين والقدس الشريف وانتفاضة المسجد الأقصى، انتهت أمام مخيم الجليل الفلسطيني عند مدخل المدينة الجنوبي، ورفعت العلم الفلسطيني وصور المسجد الأقصى، ورددت الشعارات الثورية، والتقت مع مسيرة للجنة الشعبية والفصائل الفلسطينية انطلقت من مسجد بلال بن رباح داخل المخيم، دعما للمقاومة على أرض فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وبيت المقدس.