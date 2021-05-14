لبنان

ما جديد قضية الشهيد الكابتن محمد أحمد عطوي؟

Lebanon 24
14-05-2021 | 07:55
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صدر عن عائلة الشهيد الكابتن محمد أحمد عطوي البيان التالي:

بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على استشهاد  الكابتن محمد عطوي برصاص الغدر والإستعلاء على القانون ومفهوم الدولة، ظن القتلة أن هذه الجريمة النكراء ستمر مروراً عابراً ، لكنّ ظنهم خاب وكان لنا القول وفصل الخطاب، وها هي النيابة العامة العسكرية تدعي على اكثر من عشرة متهمين لمحاكمتهم امام قوس العدالة.

اننا كعائلة إذ نشكر القوى الامنية والقضاء المختص والمحامي الاستاذ حسن بزي على الجهود التي بذلوها لجلاء الغموض في هذه القضية ، فإننا نعاهد أحباء وأصدقاء الشهيد على الإستمرار في متابعة هذه القضية حتى إنزال أقصى وأقسى العقوبات بالمرتكبين القتلة. 

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