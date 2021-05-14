لبنان

التجمع الطبي طالب بمجانية الـ"PCR"

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:26
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لفت رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البروفيسور رائف رضا الى أن "الأرقام التي تصدر من وزارة الصحة لا تدل على الإصابات والوفيات الحقيقية لكورونا، وذلك لأن هذه الفحوص تشمل عينات من الأشخاص الذين بمقدورهم دفع ثمن PCR".

وأعرب عن خشيته من "ظهور وتفشي الفيروس وحالات وفاة عشر أضعاف على الاقل مما نسمعه، الأمر الذي يتطلب إجراء يوم كامل ومجاني PCR في المناطق كافة لمعرفة الارقام الحقيقية، بخاصة أن هنالك عدم تقيد بإجراءات الوقاية في العديد من المناطق"، آملا من البلديات في "التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية".
 
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