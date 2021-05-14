"الاجرام بحق الفلسطينيين غير مقبول".. العبسي: الصمت الدولي يثير الريبة

أدان بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي "ما يحصل في الاراضي المقدسة، وما ينال من مقدسات المسيحيين والمسلمين على حد سواء" .واستنكر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "ما يحصل في الاراضي المحتلة من تهجير ومجازر تطاول الحجر والبشر وتولد المزيد من العنف، فلا توفر النساء والاطفال والشيوخ"، معتبرا أن "هذا الاجرام بحق الشعب الفلسطيني بات غير مقبول في ظل صمت دولي وأممي يثير الريبة ويعرض المنطقة برمتها لاخطار جمة".ودعا البيان "الدول الكبرى والمجتمع الدولي وأصحاب النوايا الحسنة الى التدخل السريع لوقف أعمال العنف والتصدي لاعمال القتل والدمار المتصاعدة، ووضع حد لما يجري من جرائم بحق الانسانية، والسعي من أجل سلام دائم لا سيما في الاماكن المقدسة" .