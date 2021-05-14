لبنان

مسيرات في عين الحلوة ووادي الزينة دعما للقدس وغزة

Lebanon 24
14-05-2021 | 09:00
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شهد مخيم عين الحلوة بعد صلاة يوم الجمعة، مسيرات حاشدة للاجئين الفلسطينيين جابت أحياء المخيم، دعما للقدس وغزة، أكد خلالها المشاركون "فداء فلسطين وقدسها وأقصاها بالدم، وبذل الارواح في سبيل تحريرها" .

وبالتوازي انطلقت في منطقة وادي الزينة مسيرة انتفض فيها اللاجئون، نصرة للقدس والاقصى ودعما للمقاومة في غزة، ضد اعتداءات قوات الاحتلال على أهلهم، وسط هتافات وعزف الاغاني الوطنية الثورية لفلسطين.
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