لبنان

توتر في الجنوب.. اقتحام السياج الشائك ودبابات وإطلاق نار (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:59
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أصيب مواطنان لبنانيان بعد ظهر اليوم، جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك، مما ادى الى استنفار الجيش الاسرائيلي، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الامر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان.


وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من الجيش والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وتخلل العملية استنفار شديد من الجهتين.

إشارة الى ان الجريحين هما حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عن قيام دبابات إسرائيلية بإطلاق نيران تحذيرية استهدفت مجموعات دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولاحقا، أفادت قناة "الجزيرة" عن عودة الهدوء إلى المكان.

#اصابة في صفوف الشباب اللبناني المجتمعين عند #الشريط_الحدودي pic.twitter.com/WBscD1dfGF

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