"الكتائب": حذار جر لبنان واللبنانيين الى مغامرات غير محسوبة

حذر حزب الكتائب اللبنانية من "تسليم قرار الحرب والسلم الى أصحاب السلاح غير الشرعي ومن أي انزلاقة يمكن أن ينقاد اليها البلد رغما عن أهله".وقال في بيان: "على وقع التصعيد العسكري الحاصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، أطلقت من لبنان ثلاثة صواريخ ليل أمس، وضعت البلد في عين العاصفة وكادت أن تدفعه الى تطورات خطيرة لا تحمد عقباها".أضاف: "إن حزب الكتائب يعتبر أن هذه الخطوة شكلت برهانا جديدا على خطورة تفلت السلاح واستمراره في يد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات أو خارجها بيد الميليشيات، التي لا تخضع لسلطة القوى الشرعية اللبنانية، وتسمح لنفسها باستخدام قدراتها العسكرية متى شاءت ومن دون أن تقيم أي حساب للتداعيات التي يمكن أن تجرها على البلد وأهله" .وتابع: "ومن هنا يحذر حزب الكتائب من يعتبرون أنفسهم في موقع المسؤولية من تخليهم المتمادي عن مسؤولياتهم، ويطالبهم بأن يدركوا خطورة الوضع وخطيئة تخليهم عن السيادة وتسليمهم قرار الحرب والسلم الى أصحاب السلاح غير الشرعي، ويتداركوا أي انزلاقة يمكن أن ينقاد اليها البلد رغما عن أهله".وختم البيان: "ويسأل الحزب القوى الشرعية اللبنانية والقوات الدولية أن تسهر على منع تكرار أي عملية من هذا النوع، حرصا على لبنان واللبنانيين، وبخاصة أهل الجنوب الذين تحملوا الويلات جراء مغامرات غير محسوبة، ولا قدرة لهم على تحملها اليوم الى جانب كل المآسي التي يعانون منها".