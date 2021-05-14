الراعي مهنئا بعيد الفطر: نسأل الله ان ينقذنا من حالة الهلاك التي دخلنا فيها

هنأ غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله ان ينقذنا شعبا ومؤسسات من حالة الهلاك التي دخلنا فيها.

واعرب غبطته عن امنياته بأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وان تذلل بحلوله جميع العقبات التي ارهقت اللبنانيين واتعبتهم فيتمكنوا من النهوض بوطننا لبنان من جديد بعيدين عن كل مصلحة خاصة او فردية لم تقدم للبنان الا المزيد من الانهيار وعدم الإستقرار.

وتمنى غبطته ان نتقرب كلنا من الله وان نعمل بنور محبته لنا، فنتحمل مسؤولية الحفاظ على وطن كان وسيبقى الملاذ الوحد لنا، سيما واننا مسلمون ومسيحيون انهينا للتو صياما من اسمى اهدافه تنقية الروح والعقل والقلب والضمير من كل انانية ومصلحة فردية تحرم الإنسان من العيش بكرامة على ارضه.