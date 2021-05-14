قصر بعبدا: موقف عون ثابت بعدم التدخل بعمل السلطة القضائية

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبرا كاذبا عن تدخل الرئيس ميشال عون في عمل مجلس شورى الدولة لاصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي المتعلق باعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ويؤكد موقف الرئيس الثابت بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.