لبنان

بعد المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الجنوب.. محمد طحان يسلم الروح

Lebanon 24
14-05-2021 | 18:53
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توفي الشاب محمد قاسم طحان من بلدة عدلون، إثر إصابته في المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الجنوب.
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