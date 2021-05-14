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لبنان
بعد المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الجنوب.. محمد طحان يسلم الروح
Lebanon 24
14-05-2021
|
18:53
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توفي الشاب محمد قاسم طحان من بلدة عدلون، إثر إصابته في المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الجنوب.
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