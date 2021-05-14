لبنان

توتر واطلاق نار في طرابلس.. والسبب "ثأر قديم" (صور)

Lebanon 24
14-05-2021 | 19:20
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أقدم شخصان في منطقة الزاهرية - طرابلس، على اطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه سيارة المدعو "ا.ك" الذي كان بداخلها مع عائلته، مما أدى الى إصابتها وإصابة عدد من السيارات في المحلة، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وعلى الفور، حضرت قوه من الجيش الى المكان، وبدأت بتعقب مطلقي النار اللذين فرا الى جهة مجهولة، وعلم أن إطلاق النار كان على خلفية ثأر قديم بين الطرفين.
 

 

 

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