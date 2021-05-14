لبنان

عون دان اطلاق "إسرائيل" النار على المتظاهرين على الحدود

Lebanon 24
14-05-2021 | 12:58
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دان رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة "الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية باطلاقها الناربعد ظهر اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، مما ادى الى استشهاد الشاب محمد طحان واصابة اخر بجروح". 
 
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