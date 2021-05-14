"شعور مواجهة اسرائيل كتير حلو".. ناشط يروي ما حصل مع المتظاهرين عند الحدود

نشر الناشط بلال علوه عبر حسابه على "فيسبوك" تفاصيل تتعلق بالتحرك الذي نفذه حشدٌ من المواطنين اليوم عند الشريط الحدودي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب محمد طحان بعد اطلاق الجيش الاسرائيلي النيران عليه.

وقال علوه في منشوره: نزلت انا و 30 شب عالسياج دغري في بيناتنا دعسة وحدة بس ومنصير بفلسطين الحلوة يلي صار انو شتت علينا رصاص حي ومطاط علقنا بمطرح متل جورة ما خلو قنبلة ما كبوها علينا ما خلو رصاصة ما قوصوها علينا وعادي ما هربنا بالعكس كنا عم نضحك ومبسوطين عم نواجه احقر واوسخ جيش انت وعم تفقعو الحجرة بتحس بلذة لا توصف انت وعم تفقعو ياها بنص خلقتو بس ما بقى قدرت اختنقت من المسيل وما قدرت أتحمل وغبت عن الوعي".

وأضاف: "بدي قول للشهيد محمد طحان نيالك يا حلو نيالك يا شهيد هنيئآ الك الشهادة استشهدت انت وعم تدافع عن أشرف قضية".

وختم: وبرجع بقلكن انو عنجد انتو وعم تواجهو العدو الإسرائيلي شعور كتير حلو شعور لا يوصف ما في اسمو خوف في شي اسمو يا نحنا يا نحنا".



