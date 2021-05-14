لبنان

"شعور مواجهة اسرائيل كتير حلو".. ناشط يروي ما حصل مع المتظاهرين عند الحدود

Lebanon 24
14-05-2021 | 21:11
A-
A+
Doc-P-823008-637566238318835886.jpg
Doc-P-823008-637566238318835886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر الناشط بلال علوه عبر حسابه على "فيسبوك" تفاصيل تتعلق بالتحرك الذي نفذه حشدٌ من المواطنين اليوم عند الشريط الحدودي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب محمد طحان بعد اطلاق الجيش الاسرائيلي النيران عليه.

وقال علوه في منشوره: نزلت انا و 30 شب عالسياج دغري في بيناتنا دعسة وحدة بس ومنصير بفلسطين الحلوة يلي صار انو شتت علينا رصاص حي ومطاط علقنا بمطرح متل جورة ما خلو قنبلة ما كبوها علينا ما خلو رصاصة ما قوصوها علينا وعادي ما هربنا بالعكس كنا عم نضحك ومبسوطين عم نواجه احقر واوسخ جيش انت وعم تفقعو الحجرة بتحس بلذة لا توصف انت وعم تفقعو ياها بنص خلقتو بس ما بقى قدرت اختنقت من المسيل وما قدرت أتحمل وغبت عن الوعي".

وأضاف: "بدي قول للشهيد محمد طحان نيالك يا حلو نيالك يا شهيد هنيئآ الك الشهادة استشهدت انت وعم تدافع عن أشرف قضية".

وختم: وبرجع بقلكن انو عنجد انتو وعم تواجهو العدو الإسرائيلي شعور كتير حلو شعور لا يوصف ما في اسمو خوف في شي اسمو يا نحنا يا نحنا".


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:43 | 2021-05-14
15:28 | 2021-05-14
15:23 | 2021-05-14
14:24 | 2021-05-14
13:58 | 2021-05-14
13:52 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website